Hospital Municipal Universitário de Gurupi, tem jeito, defende Cristiano e, reintegra: fazendo certo, não tem erro

Proposta ousada de candidatos Cristiano e Tatiane impacta Gurupi desde a Saúde até a Educação.

Por Redação

No objetivo de transformar a saúde e a educação superior na cidade, Cristiano Pisoni, candidato a prefeito de Gurupi pelo PSDB, e Tatiane Barreto, candidata a vice-prefeita, trazem a proposta de criação do Hospital Municipal Universitário de Gurupi (HMUG). O projeto visa integrar atendimento médico de alta qualidade, formação acadêmica e pesquisa, estabelecendo um modelo de referência para Gurupi e região.

“A proposta consiste em criar uma unidade que priorize o atendimento aos moradores da cidade de Gurupi, mas tenha capacidade de oferecer suporte às cidades vizinhas. É um sonho de muitas pessoas de Gurupi, porque o novo Hospital Regional já passou por três inaugurações e nunca funcionou”, descreveu a candidata Tatiane ao falar da proposta, um dos carros-chefe da Saúde no plano de governo da chapa.

De acordo com Cristiano, a proposta já está estruturada, mas a participação da população é indispensável no projeto. “Já temos em mente o que iremos fazer para que o sonho do HMUG se torne realidade, mas estamos levando o plano até a população para que ela contribua diretamente com o aperfeiçoamento dessa ideia”, declarou Cristiano, dando mais detalhes sobre a Estrutura e funcionamento do HMUG:

– Atendimento à População: O HMUG oferecerá serviços de saúde abrangentes, incluindo atendimentos ambulatoriais e hospitalares. O hospital atenderá a urgências, emergências, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos, proporcionando cuidados de alta complexidade e melhorando a qualidade do atendimento médico na região.

– Integração com a Educação: A ideia é que a unidade se torne um centro de formação acadêmica para estudantes de cursos na área da saúde. Alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia, entre outros, terão a oportunidade de realizar estágios e práticas clínicas supervisionadas. A parceria com instituições de ensino locais permitirá a formação de profissionais altamente qualificados e a preparação de novos talentos para o setor de saúde. Além disso, surge a possibilidade de novas especializações para os alunos de Medicina da cidade, diminuindo a “fuga de talentos” para outros estados do país.

– Pesquisa e Inovação: O hospital possibilitará a promoção de estudos e projetos nas áreas de diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Colaborações com universidades e centros de pesquisa serão incentivadas, colocando Gurupi em lugar de referência em inovação médica e científica.

– Prevenção e Extensão Comunitária: Programas de saúde preventiva serão uma prioridade, com campanhas de vacinação, educação em saúde e prevenção de doenças crônicas. O HMUG se comprometerá a promover a saúde da população através de ações educativas e serviços voltados para a comunidade.

– Multidisciplinaridade: O hospital adotará uma abordagem multidisciplinar no atendimento, reunindo equipes compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Essa colaboração garantirá um cuidado integral e eficiente para os pacientes.

– Caráter Público e Gratuito: O HMUG será mantido com recursos públicos e oferecerá atendimento gratuito à população, alinhando-se ao Sistema Único de Saúde (SUS). Essa estrutura garantirá que todos os cidadãos de Gurupi tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, sem custo adicional.

Mais planos

Cristiano e Tatiane garantiram que irão continuar a levar as propostas até os eleitores, “em cada bairro de Gurupi, em cada comércio que abrir suas portas para ouvir o plano de governo que temos para nossa cidade”, declarou Cristiano. O candidato reforçou que ainda há muito o que apresentar sobre o Hospital Municipal, e fez um convite à população: “Continuem nos acompanhando, porque as nossas propostas são para vocês, gurupienses que confiam nesse projeto, de uma gestão mais transparente e feita por cada um de vocês”, concluiu.