Inauguração do Centro de Eventos José Gomes Sobrinho marca novo capítulo no turismo de Mateiros e região

Por Redação

Com recursos destinados pelos senadores Eduardo Gomes e Professora Dorinha, além de um importante investimento do governador Wanderlei Barbosa e do deputado federal Carlos Gaguim, o novo complexo promete atender com qualidade a população local e fomentar o desenvolvimento do Jalapão.

Nesta quarta-feira, 27 de setembro, o deputado federal Carlos Gaguim celebrou mais uma importante conquista para o município de Mateiros e para toda a região do Jalapão. Após oito anos de dedicação e mais de R$ 14 milhões investidos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e maquinário, Gaguim participou da inauguração do Centro de Eventos José Gomes Sobrinho, o primeiro desse porte na região. Durante a solenidade, Gaguim recebeu o título de Cidadão Mateirense.

O evento de inauguração contou com a presença de importantes lideranças políticas que têm contribuído para o desenvolvimento da região, entre elas o senador Eduardo Gomes, filho de José Gomes Sobrinho, a senadora Professora Dorinha e o governador Wanderlei Barbosa. O prefeito de Mateiros, Pastor João, expressou a sua gratidão em nome de toda a população do município e do Jalapão.

Além de homenagear José Gomes Sobrinho, o Centro de Eventos será um motor para a economia local, gerando empregos e renda para a comunidade.

O deputado Carlos Gaguim reafirma seu compromisso com o Jalapão e o Tocantins, demonstrando, por meio de suas ações, seu contínuo esforço em transformar a realidade da região.