Indignados com acordo, PL de Dianópolis retira pré-candidatura de Paulo da Mega a prefeito

O PL de Dianópolis realizou convenção na noite desta segunda-feira, 5, e, por exigência da executiva estadual do partido, presidida pelo senador Eduardo Gomes, teve que retirar a pré-candidatura a prefeito do vereador Paulo da Mega. Assim, o partido só terá chapa de vereador e não apoiará nem a reeleição do prefeito José Salomão (PT), nem o candidato de oposição Jailton Bezerra (Republicanos).

A retirada de Paulo da Mega já é reflexo do acordo do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para declarar seu apoio à candidatura de Janad Valcari (PL) em Palmas

O vereador do PL Manin do Zorra divulgou em suas redes sociais um vídeo em que ele faz um desabafo juntamente com Paulo da Mega . “A vontade do povo não foi soberana! Mas nosso amor por Dianópolis será maior que tudo isso e continuaremos nosso trabalho. Obrigado a todos que caminharam conosco até aqui”, disse.

Veja o vídeo: