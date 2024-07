Inspirado em projeto de Apucarana – PR, Pisoni propõe prefeitura distribuindo verduras nos bairros em troca de lixo reciclável

Inspiração do pré-candidato, o projeto de Apucarana – PR envolve parcerias com pequenos produtores e deixa a cidade mais limpa

Por Redação

Vai uma verdura aí? – Imagine poder trocar materiais que iriam para o lixo da sua casa por alimentos que irão deixar suas refeições mais saborosas e nutritivas. É isso que tem sido feito por meio do projeto Feira Verde, em Apucarana, no estado do Paraná, por meio da prefeitura. O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), está trazendo o projeto como proposta de gestão: “Essa forma de mão de obra é a mais correta, porque não fica favorecendo o nome de nenhum político e é um projeto que pode ser perpetuado, independente de qual prefeito assumir depois da implementação”, explicou.

De acordo com informações da prefeitura de Apucarana, o projeto se propõe a “fomentar campanhas de trocas de resíduos recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros de época ou outros produtos relacionados com o meio agrícola, produzidos ou fabricados de forma artesanal ou semi-industrial, preferencialmente, por pequenos produtores rurais”. A população leva materiais recicláveis ao ponto de troca definido e recebe os produtos oferecidos, comprados dos produtores pela prefeitura.

Cristiano destacou quem serão os maiores beneficiados pelo projeto: “A prefeitura sai pelos bairros com o caminhão cheio de verduras e volta com ele cheio de material reciclável, que será repassado às cooperativas de reciclagem. Todo mundo sai ganhando: quem produz a verdura e vende para a prefeitura, as cooperativas e catadores que podem vender o material recolhido para a indústria; mas, quem ganha mais é a cidade, sem tanto lixo espalhado, entupindo bueiros e causando alagamentos no período chuvoso. Além de tudo isso, nossa população ainda se alimenta melhor, tendo maior acesso aos produtos oferecidos”, destacou ele.