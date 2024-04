Ipueiras: PMB é acusado de filiar pré-candidato a prefeito pelo Rede Sustentabilidade após a data limite de filiação partidária.

Por Wesley Silas

De acordo com Fábio Ribeiro, dirigente nacional do Rede Sustentabilidade, o PMB – Partido da Mulher Brasileira, teria filiado o pré-candidato a prefeito de Ipueira, Professor Núbio Germano da Silva, no dia 09 de abril, de forma equivocada, com o intuito de prejudicar sua pré-candidatura na cidade. O Rede suspeita que o presidente do PT no Tocantins, José Roberto, esteja manobrando para impedir a candidatura do Professor Núbio.

Ribeiro alega que o professor estava devidamente filiado ao Rede Sustentabilidade, engajado em sua pré-campanha, e que o PMB o desfiliou da Rede sem seu consentimento. Agora, o partido planeja recorrer aos meios judiciais para reverter essa suposta artimanha perpetrada pelos adversários. Confira a CERTIDÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.

Sem representantes identificados no Estado, Ribeiro também apontou que desconhece representantes do PMB local ou estadual, mesmo assim, filiaram o professor sem autorização.

Desconfiança em relação ao presidente do PT no Tocantins.

Segundo Ribeiro, o Professor Núbio deixou o PT por desconfiar de possíveis manobras de José Roberto, ex-deputado e atual presidente do partido. “Recebemos ele na Rede de braços abertos por compartilharmos ideologias semelhantes e por sua postura de realizar uma pré-campanha ‘pé no chão’, enfrentando a diferença entre tostões e milhões. Porém, os desafios são formidáveis”, concluiu Ribeiro.