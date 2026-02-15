Irajá Abreu intensifica agenda no Carnaval de Gurupi, que também registra movimentação política de pré-candidatos

O carnaval de Gurupi, no sábado (14), também foi marcado por movimentações políticas. Em meio ao circuito da festa, pré-candidatos intensificaram a aproximação com eleitores, circularam por espaços de grande concentração popular e aproveitaram a ocasião para divulgar ações, parcerias e investimentos voltados à comunidade.

Por Wesley Silas

Entre as presenças registradas na folia, o senador Irajá Abreu (PSD) que acompanhado do vice-governador Laurez Moreira e do deputado Gutirres Torquato, visitou o circuito do carnaval e conversou com moradores. A passagem do parlamentar ocorreu em um contexto de pré-campanha, período em que lideranças buscam ampliar a visibilidade e fortalecer vínculos com o eleitorado por meio de agendas públicas e contato direto.

No encontro recente com a prefeita Josi Nunes, o senador Irajá Abreu (PSD) afirmou que mantém parcerias com a Prefeitura por meio da destinação de emendas parlamentares, que, somadas, chegariam a R$ 34 milhões . Os principais pontos mencionados foram:

A movimentação ocorre em um período que antecede o calendário eleitoral, quando partidos e lideranças intensificam agendas públicas e ampliam a presença em eventos populares para fortalecer bases, ouvir demandas e dar visibilidade a ações já executadas. Pela legislação, atos de pré-campanha são permitidos desde que não envolvam pedido explícito de voto, nem uso de estrutura pública para promoção individual, e a cobertura jornalística deve manter foco no interesse público, registrando fatos, declarações e impactos locais com equilíbrio e sem caráter de propaganda.

Com grande circulação de público, o carnaval de Gurupi voltou a se consolidar como um espaço de visibilidade e interlocução política. Em clima de festa, pré-candidatos ampliaram agendas de aproximação com a população e reforçaram discursos de prestação de contas, antecipando o tom das articulações que devem ganhar força nos próximos meses no município.