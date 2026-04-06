Irajá avalia filiação de Kátia Abreu ao PT e mantém apoio à pré-candidatura de Laurez Moreira

Por Wesley Silas

O senador Irajá Silvestre (PSD) comentou, por meio de nota oficial, a recente filiação da ex-senadora Kátia Abreu ao Partido dos Trabalhadores (PT). Apesar do vínculo familiar e da análise estratégica sobre a mudança de legenda da mãe, o parlamentar ratificou que mantém sua aliança com a pré-candidatura do vice-governador Laurez Moreira (PSD) ao Governo do Tocantins.

Contexto e Palanque de Lula Para o senador, o ingresso de Kátia Abreu ao PT tem como função principal estruturar a base de apoio ao presidente Lula no estado. Irajá classificou a ex-ministra como um quadro relevante na política regional e afirmou que a movimentação consolida um projeto estratégico para fortalecer a representatividade da esquerda e de seus aliados no Tocantins.

Manutenção de Aliança Mesmo com as especulações geradas pela mudança partidária de Kátia Abreu, Irajá reafirmou o compromisso do PSD com o nome de Laurez Moreira. O congressista destacou que a escolha pelo vice-governador se baseia em critérios técnicos e políticos, citando a experiência administrativa de Moreira e sua articulação junto aos municípios tocantinenses como pilares da pré-campanha.

O senador concluiu o comunicado reforçando que a trajetória de Laurez oferece a estabilidade necessária para a gestão estadual, mantendo, portanto, a unidade do grupo político em torno deste projeto majoritário.

NOTA À IMPRENSA

​O senador Irajá (PSD) parabeniza a ex-senadora Kátia Abreu, um dos melhores quadros da política do estado, por sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Esta movimentação fortalece o cenário político regional e consolida o objetivo estratégico de garantir um palanque sólido e representativo para o presidente Lula no Tocantins.

​Reafirmando também o seu compromisso com o desenvolvimento do estado, o senador Irajá declara seu apoio incondicional à pré-candidatura de Laurez Moreira ao Governo do Tocantins.

​Para Irajá, Laurez é o nome que melhor reúne as qualidades necessárias para o momento atual: estabilidade política, vasta experiência administrativa e presença constante junto aos municípios. Sua trajetória é a garantia de muito trabalho e de um futuro próspero para todos os tocantinenses.