Irajá lança Carlesse como suplente e Ivanete Lima ao Senado, mas presidente do PSD reafirma Paulo Mourão e anuncia vice na semana

Por Wesley Silas O senador Irajá (PSD) anunciou na noite desta terça-feira, 7, o ex-governador Mauro Carlesse como um dos suplentes de sua chapa e a líder comunitária de Palmas, Ivanete Lima, como pré-candidata ao Senado — movimento que coloca o partido diante de uma indefinição: o presidente estadual do PSD e pré-candidato ao governo, Laurez Moreira, afirma que a legenda terá apenas um postulante à vaga e já garantiu o nome do ex-deputado federal Paulo Mourão (PT) na disputa.

Irajá anuncia Carlesse e Ivanete Lima

Em coletiva, Irajá confirmou que Carlesse ocupará uma das suplências a convite do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O senador justificou a escolha pela capacidade de articulação do ex-governador nos 139 municípios. Ivanete Lima foi apresentada como “a primeira mulher candidata ao Senado nesta campanha”, em discurso que destacou sua atuação nas comunidades de Palmas.

Carlesse afirmou que seu objetivo é “somar ao projeto, independentemente da posição na suplência”.

Laurez Moreira: apenas um nome na disputa

Horas após o anúncio, Laurez Moreira declarou ao Portal Atitude que o PSD não comporta mais de um pré-candidato ao Senado. A fala do presidente estadual desautoriza na prática a movimentação de Irajá e reafirma Paulo Mourão como o nome da federação PT-PSD na disputa.

Laurez adiantou ainda que o nome do vice-governador em sua chapa deve ser anunciado ainda nesta semana, podendo vir de Palmas ou do norte do Tocantins.

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