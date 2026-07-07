Laurez Moreira afirma que PSD terá apenas um pré-candidato ao Senado e definição de vice poderá acontecer nesta semana

O presidente estadual do PSD, vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira, afirmou ao Portal Atitude que o partido terá apenas um nome na disputa ao Senado e garantiu pré-candidatura de Paulo Mourão (PT) ao senado. A declaração ocorre horas depois de o senador Irajá Abreu (PSD) anunciar Ivanete Lima como pré-candidata da legenda à mesma vaga.

Por Wesley Silas

Segundo Laurez, o partido não comporta mais de um postulante ao Senado, o que coloca em xeque as articulações de Irajá na chapa majoritária do PSD. A fala do presidente estadual desfaz os rumores de que Paulo Mourão poderia recuar sua pré-candidatura ao Senado — embora, na prática, a legenda já tenha dois nomes no páreo.

Vice será anunciado nesta semana

Laurez adiantou que o nome do candidato a vice-governador em sua chapa deve ser anunciado nesta semana. Em entrevista ao Portal Atitude, ele afirmou que ainda não pode revelar o nome, mas adiantou que o escolhido pode vir de Palmas ou do norte do Tocantins.

Acordo nacional e rearranjo local

A movimentação de Irajá ocorre dias após o PSD e o PT oficializarem aliança em Brasília, com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva. O ato consolidou o nome de Paulo Mourão como pré-candidato ao Senado pelo projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A costura nacional, no entanto, gerou um imbróglio estadual: de um lado, Irajá e Ivanete Lima; de outro, a sinalização de Laurez de que o PSD terá candidatura única. A indefinição expõe a dificuldade do partido em compatibilizar os acordos de cúpula com as ambições regionais.

Equilíbrio interno longe de ser alcançado