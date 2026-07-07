Fechar menu
terça-feira, 7 julho

Destaques

Irajá anuncia apoio de Carlesse e confirma Ivanete Lima como pré-candidata ao Senado pelo PSD

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

da redação

O senador Irajá se reuniu com aliados nesta tarde (07) para oficializar apoios à sua pré-campanha de reeleição. Entre os presentes estava o deputado Eduardo Mantoan e o ex-governador Mauro Carlesse, que declarou apoio ao projeto do senador. Durante o encontro, Irajá também comunicou o resultado da consulta feita à direção nacional do PSD. Segundo ele, a líder de Palmas, Ivanete Lima, será a pré-candidata da legenda ao Senado. Assim o partido no Tocantins passa a contar agora com dois pré-candidatos. O anúncio foi feito dias após o PSD e PT oficializarem uma aliança numa reunião que aconteceu em Brasília que contou com a presença do presidente Nacional do PT, Edinho Silva, num “ato que consolidou o nome de Paulo Mourão para representar o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa por uma vaga ao Senado pelo Tocantins.

“É a única mulher pré-candidata e uma grande líder da nossa capital. Tem todas as credenciais para postular essa pré-candidatura ao Senado”, destacou. O senador afirmou ainda que o nome de Ivanete foi referendado por Gilberto Kassab. Para Irajá, a escolha segue uma movimentação nacional. “É uma tendência no Brasil termos chapa majoritária puro sangue”, concluiu.

Irajá anuncia apoio de Carlesse e confirma Ivanete Lima como pré-candidata ao Senado pelo PSD. A disputa por uma vaga no Senado promete ser uma das mais acirradas da história do Tocantins. (Foto Gazeta do Cerrado)
Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas