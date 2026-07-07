Irajá anuncia apoio de Carlesse e confirma Ivanete Lima como pré-candidata ao Senado pelo PSD

da redação

O senador Irajá se reuniu com aliados nesta tarde (07) para oficializar apoios à sua pré-campanha de reeleição. Entre os presentes estava o deputado Eduardo Mantoan e o ex-governador Mauro Carlesse, que declarou apoio ao projeto do senador. Durante o encontro, Irajá também comunicou o resultado da consulta feita à direção nacional do PSD. Segundo ele, a líder de Palmas, Ivanete Lima, será a pré-candidata da legenda ao Senado. Assim o partido no Tocantins passa a contar agora com dois pré-candidatos. O anúncio foi feito dias após o PSD e PT oficializarem uma aliança numa reunião que aconteceu em Brasília que contou com a presença do presidente Nacional do PT, Edinho Silva, num “ato que consolidou o nome de Paulo Mourão para representar o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa por uma vaga ao Senado pelo Tocantins.

“É a única mulher pré-candidata e uma grande líder da nossa capital. Tem todas as credenciais para postular essa pré-candidatura ao Senado”, destacou. O senador afirmou ainda que o nome de Ivanete foi referendado por Gilberto Kassab. Para Irajá, a escolha segue uma movimentação nacional. “É uma tendência no Brasil termos chapa majoritária puro sangue”, concluiu.