Irmã da prefeita de Gurupi trabalha no gabinete de Eduardo Fortes; Cristiano Pisoni acredita que isso indica alinhamento político entre os dois

Por Redação

Gleizeane Braga Nunes, irmã da prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), trabalha na 4ª Secretaria da Aleto, no gabinete do deputado Eduardo Fortes (PSD), que é pré-candidato adversário de Josi. Gleizeane ocupa um cargo em comissão desde março de 2022, com um salário de R$ 7,2 mil, como assessora de secretaria. Para o empresário e também pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), isso seria uma evidência de que ambos pertencem ao mesmo grupo político: “A presença da irmã da prefeita no gabinete de Fortes sugere uma proximidade política, o que pode dificultar a independência nas cobranças por emendas”, disse Pisoni.

Conforme Cristiano, na última quarta-feira (13), Josi Nunes teria respondido às críticas de Eduardo Fortes, que havia declarado não confiar na administração atual para destinar emendas a Gurupi. Ele mencionou um caso em que R$50.000,00 de uma emenda destinada à compra de coleiras de proteção contra leishmaniose para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) não teria sido utilizado conforme previsto. Em nota, Josi Nunes expressou sua desaprovação com as acusações em um momento eleitoral: “É lamentável ver que esse tipo de ataque acontece justamente agora, alegando que minha gestão desviou recursos. No entanto, há pouco tempo ele mesmo fazia parte da nossa equipe e apoiava nossas ações”, afirmou.

Cristiano Pisoni ressaltou a importância da população estar atenta aos acontecimentos: “O que se vê quando as cortinas se fecham é que aqueles que se dizem adversários muitas vezes estão mais próximos do que parece. Os cidadãos de Gurupi precisam estar atentos a estas conexões e refletir sobre quem está realmente comprometido com a gestão pública voltada para o bem da população,” concluiu.

Fonte: Ascom Cristiano Pisoni