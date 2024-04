Itelvino Pisoni destaca sua história no PDT e diz que não “aceitará ser jogado para fora”.

Por Wesley Silas

A fala aconteceu na noite desta quinta-feira, 04, no plenário da Câmara Municipal de Gurupi durante o ato de filiação do PSDB que tem em Gurupi o seu filho, Cristiano Pisoni como pré-candidato a prefeito no evento que contou com a presença de empresário e líderes gurupiense, da prefeita de Palmas e presidente do PSDB estadual e de líderes tucanos como o deputado Eduardo Mantoan e vereadores de Palmas.