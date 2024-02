Ivonete Pereira filia-se ao Republicanos e confirma pré-candidatura à prefeitura de Cariri do Tocantins com apoio do governador

Por Redação

Nesta quinta-feira, 22, a ex-vereadora de Cariri do Tocantins, Ivonete Pereira, filiou-se ao Republicanos Tocantins, que tem como presidente estadual o governador Wanderlei Barbosa.

A chegada da líder caririense ao Republicanos, reforça seu desejo de chegar ao Executivo Municipal caririense por meio das eleições municipais de 2024.

Ivonete é filha de Cariri, foi vereadora por três mandatos e exerceu a presidência da Casa de Leis entre os anos de 2013 e 2014. Ex MDB, a pré-candidata chega ao Republicanos com a força do governo do estado ao lado do deputado estadual, Nilton Franco.

“Estou muito feliz. Um dia que marca o início de uma nova fase na política do nosso Cariri. Sou admiradora do modelo de gestão do governador Wanderlei Barbosa, que trabalha e vem trazendo desenvolvimento para os 139 municípios do nosso estado. E é justamente por ter essa visão municipalista e de desenvolvimento que, venho para o Republicanos com a missão de estruturar nosso projeto ao lado desse grande líder para construir uma Cariri melhor para cada filho da nossa cidade. Só tenho a agradecer a Deus, minha família, aos meus amigos, comunidade caririense e todos aqueles que acreditam no nosso trabalho ao longo destes anos. Agradeço ao governador a oportunidade e confiança de caminharmos juntos”, detalhou Ivonete Pereira.

A filiação aconteceu em Palmas, onde vários prefeitos e líderes políticos do Tocantins também se filiaram e foi chancelada pelo governador. “Temos andando por todo o Estado com a missão de construir um novo projeto para o partido dentro do Tocantins. E é ótimo receber esse retorno positivo dos líderes que se identificam com as nossas propostas. Quero dar as boas-vindas ao Republicanos e dizer que só tenho a agradecer a cada novo prefeito, prefeita, vice-prefeitos, vereadores e líderes que se unem a nossa força pela amizade e confiança em construir municípios melhores, com uma visão cada vez mais de colaboração e cuidado com o nosso povo”, disse o governador.

Bastidores

Com a chegada de Ivonete Pereira ao Republicanos, as eleições 2024 de Cariri começam a movimentar o cenário na região Sul do estado, uma vez que a pré-candidata sai na frente com o apoio irrestrito do governador Wanderlei Barbosa.

O atual prefeito de Cariri do Tocantins, Junior Marajó (DEM), que nas eleições para governo em 2022, foi coordenador da campanha do senador Irajá, à época, candidato do governo do estado, ainda não efetivou o anúncio de apoio ao seu sucessor, mas, nos bastidores, a informação é de que, a preferência de Marajó confirma o vereador e atual presidente da Câmara, Elton Moreira, o Tetim do Açougue (DEM) como seu pré-candidato. No entanto, existem conversas de uma possível união entre os grupos genuinamente caririenses.

Outro nome também apontado como pré-candidato ao paço municipal caririense, é o vereador e professor Ederson (DEM), que também tem grupo político e é citado nas rodas políticas da região.

Na oposição aos três pré-candidatos caririenses, ventila-se o nome do vereador e atual presidente da Câmara de Gurupi, Valdonio Rodrigues (PSB) este, com possível apoio do vice-governador, Laurez Moreira, o que pode abrir uma brecha nos laços do Palácio Araguaia e reforçar as especulações sobre um possível “racha” entre governador e vice nas eleições municipais de 2024.