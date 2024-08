Janad intensifica agenda pela capital, participa de caminhadas, reuniões e de encontros com igrejas

Pela manhã, a candidata participou do Seminário “A Política Melhor”, promovido pela Igreja Católica em comemoração ao Dia Municipal do Católico. O evento discutiu a visão da Igreja sobre política e o papel do cristão como cidadão, com o bispo de Barra do Garças (MT), Dom Paulo Renato de Campos. Durante o seminário, lideranças religiosas apresentaram sugestões e propostas para o futuro governo municipal e as expectativas da comunidade católica com os projetos da candidata.

Arquidiocese de Palmas apresenta sugestões e propostas aos candidatos – Janad com Arcebispo Dom Pedro

Janad almoçou com o primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa, acompanhada do candidato a vice-prefeito Pedro Cardoso e do vereador Marilon Barbosa, ambos do partido Republicanos. Após o almoço, a candidata a prefeita realizou caminhada pelo bairro Aureny 1, acompanhada de vereadores dos partidos que compõem a coligação “União de Verdade”. Janad também participou de adesivaços e reuniões com líderes políticos da região sul, região norte e também do centro de Palmas.

Marilon Barbosa, Fenelon Barbosa, Janad Valcari e Pedro Cardoso – Mariana de Pietro

Ao lado do presidente metropolitano do PL, André Gomes, a candidata adesivou carros no Aureny 3

À noite, Janad Valcari prestigiou o evento de mulheres da rede “Salto Alto”, promovido pela Igreja Nova Chance, onde foi recebida pelo Apóstolo Sérgio Paulo e sua esposa, Apóstola Késia Breder. Durante o evento, Janad recebeu a bênção do apóstolo, que destacou o alinhamento de seus propósitos com os valores defendidos pela igreja. O Apóstolo Sérgio Paulo reforçou que a Igreja tem um papel fundamental no fortalecimento da sociedade, na defesa do respeito aos valores cristãos, o amor à Bíblia, à família e a solidariedade social.

Janad ao lado da apóstola Késia Breder e do apóstolo Sérgio Paulo da igreja Nova Chance