Janela partidária: Vereadores de Gurupi enfrentam o desafio de acertar no jogo das nominatas

Por Wesley Silas

Aproxima-se o momento crucial para os vereadores de Gurupi: a abertura da janela partidária para as eleições municipais, um período que intensifica o jogo das nominatas. Em meio a incertezas e pressões, muitos deles se veem diante do desafio de tomar decisões estratégicas em relação às legendas partidárias, buscando melhores condições políticas e alianças que possam moldar o cenário eleitoral da cidade.

Com a eleição municipal de Gurupi se desenhando com a presença de pelo menos quatro candidatos na disputa pela Prefeitura, a divisão da oposição promete tornar a campanha eleitoral acirrada, criando um cenário desafiador para todos os envolvidos. Enquanto isso, os atuais vereadores se destacam como as principais lideranças partidárias, exercendo um papel fundamental na formação das nominatas e na definição de apoios políticos.

Entre os vereadores que terão que fazer escolhas estratégicas está aquele que irá apoiar a candidatura a prefeito do deputado Eduardo Fortes, enfrentando o dilema de optar entre diversos partidos. A decisão partidária não apenas pode garantir a reeleição e fortalecer a base de apoio de Fortes, mas também representa uma ameaça à reeleição da atual prefeita Josi Nunes.

Além disso, a movimentação dos vereadores indecisos na janela partidária adiciona mais complexidade ao cenário político de Gurupi. Enquanto alguns demonstram forte inclinação em apoiar Eduardo Fortes, outros como a vereadora Marilis Fernandes optam por manter sua filiação partidária atual, demonstrando fidelidade ao grupo do vice-governador Laurez Moreira, principal defensor da candidatura de Fortes.

Reestruturação dos Republicanos em Gurupi

A reestruturação dos Republicanos na cidade também merece destaque, com vereadores opositores da prefeita Josi Nunes considerando a possibilidade de Débora Ribeiro (hoje PTB), e Rodrigo Ferreira (PODE) ingressarem no partido. Enquanto nos bastidores surgem especulações sobre possíveis apoios a Josi Nunes, a formação de chapas com candidaturas a vereador se torna um desafio que envolve uma série de partidos e alianças em negociação.

Vereadores que poderão apoiar Josi Nunes

Nos bastidores é quase certo que o União Brasil, partido da prefeita Josi Nunes, irá montar uma chapa com os vereadores Jair Souza, Davi Abrantes e César da Farmácia.

Com a fusão entre PTB e Patriota que passou a chamar Partido da Renovação Democrática (PRD), poderão seguir nesta nova agremiação os vereadores Matheus Monteiro, Ronaldo Lira e o suplente Elvan Leão.

“Estive com o Walter Viana, presidente Estadual do PRD, que buscar fortalecer o projeto político do partido. Na ocasião estivemos discutindo a nominata de pré-candidatos a vereadores para o próximo pleito”, disse Elvan Leão.

Podemos

A incerteza paira sobre o Podemos, com o vereador Colemar da Saborelle levantando questões sobre o futuro do partido diante de possíveis movimentações de lideranças.

“Até o presente momento não desejo sair do partido. Hoje no Podemos tem eu e o Rodrigo Ferreira. Ele está estudando se fica ou não. O Kita Maciel tem projeto com o Podermos e não sei como será a situação dele. Meu interesse de ficar no partido dependerá do Kita porque até os companheiros dele não quiseram ficar no partido e, se ele esvaziar no partido, eu saio. Como vou ficar num partido sem ter uma boa nominata?”, disse.

Enquanto isso, o PL se vê diante de novos rumos após o rompimento do vice-prefeito Glaydson Nato com a prefeita Josi, daí surge os vereadores Ivanilson Marinho e Leda Perine sendo cogitados para novas filiações.

“Anote ai, eu estou 99,9% com a prefeita Josi Nunes”, disse o vereador que também foi convidado para se filiar no AGIR, comandando por grupo da Igreja Assembleia de Deus/Madureira.

PSDB e Rede Sustentabilidade

Por fim, a ascensão política do empresário Cristiano Pisoni, que se lança como candidato à Prefeitura de Gurupi, promete adicionar mais dinamismo à corrida eleitoral. Enquanto isso, partidos como PSOL e Rede Sustentabilidade buscam marcar presença nas eleições, fortalecendo a candidatura do ex-governador Mauro Carlesse.

Neste cenário de intensas negociações e alianças políticas, os vereadores de Gurupi se veem diante de um verdadeiro quebra-cabeça, no qual cada decisão pode moldar o futuro político da cidade. A janela partidária se aproxima, e as cartas estão na mesa para os protagonistas deste jogo eleitoral.