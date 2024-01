Jantar com a presença de Itelvino Pisoni aumenta expectativa na candidatura de Cristiano Pisoni a Prefeitura de Gurupi

Por Wesley Silas

O empresário Arimar Linhares (PV) promoveu na noite da quarta-feira, 10, um jantar em sua residência com a presença de jornalista, do deputado Gutierres Torquato (PDT), do médico Dr. Fuad Moraes Ibrahim e do músico Silon. Na ocasião que teve a presença do empresário Itelvino Pisoni (PDT) e do seu filho Cristiano Pisoni foram debatidos vários assuntos sendo o principal deles a pré-candidatura de Cristiano à Prefeitura de Gurupi.

O jantar aconteceu cinco dias após o empresário Cristiano Pisoni ter encontrado com o deputado Alexandre Guimarães para debater uma possível aliança às eleições municipais deste ano, o nome de Cristiano vem ganhando força nos bastidores da política gurupiense e depois de ser cogitado como possível vice da prefeita Josi Nunes, lideres ligado a Cristiano começaram a defender o seu nome como possível pré-candidato a prefeitura de Gurupi, sendo assim tira a polarização de uma possível campanha que tem, no momento os nomes da prefeita Josi Nunes que tentará a reeleição, do deputado Eduardo Fortes formando uma tríade disputa com nomes fortes e propostas antagônicas.

Até então, o empresário Itelvino Pisoni (PDT) não tinha aparecido nas reuniões envolvendo assuntos políticos do seu filho que nos últimos dias tem participado de reuniões com grupos sociais ativos locais para debater sua iniciação na política com foco em proposta e problemas cotidiano do dia-a-dia e do futuro acerca de temas públicos e, logicamente, irrigado pelas redes de engajamento na construção deste novo nome.