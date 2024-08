Jardim da Luz reforça confiança na candidatura de Eduardo Fortes e Juarez Moreira

Por Redação

Cumprindo a agenda de campanha da coligação “A Força que Vem do Povo”, que vem ganhando força em Gurupi, os candidatos a prefeito e vice, Eduardo Fortes e Juarez Moreira, realizaram uma caminhada no setor Jardim da Luz na tarde desta terça-feira, 20.

A caminhada foi marcada por conversas com eleitores, que expressaram suas expectativas em relação às propostas da coligação. Eduardo Fortes destacou a importância do diálogo direto com os moradores, afirmando que esse contato é essencial para construir um plano de governo que atenda às reais demandas da população.

Juarez Moreira, candidato a vice-prefeito, também enfatizou o comprometimento da chapa com o desenvolvimento de Gurupi, prometendo trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente nos setores mais carentes. A caminhada no Jardim da Luz foi mais uma demonstração do crescimento da campanha de Fortes e Moreira, que seguem fortalecendo sua presença em diversos bairros de Gurupi.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim