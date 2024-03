João Nilson destaca apoio do deputado Wiston Gomes (PSD) e do prefeito de Araguacema na sua pré-candidatura a vereador

Por Wesley Silas

João Nilson é reconhecido por sua dedicação à melhoria das estradas, como a TO-348, e por seu empenho na liberação da Balsa. Há 9 anos, ele lidera o Projeto Ambiental “Araguaia Limpo”, que recentemente removeu 700 quilos de lixo do rio.

Homem simples e comprometido, João Nilson Lima do Carmo, servidor público municipal e chaveiro nas horas vagas, aos 45 anos, é natural de Araguacema, onde defende apaixonadamente a coletividade e as questões ambientais.

“Tenho a intenção de me candidatar a vereador para continuar impactando positivamente a vida das pessoas. Meu objetivo real é contribuir para a história e o desenvolvimento socioeconômico da minha cidade. Estou aqui para ajudar em tudo o que influencie a vida de minha comunidade”, afirmou João Nilson. Em suas declarações, ele destaca o apoio e incentivo do deputado estadual Winston Gomes (PSD) e do prefeito Marcus Vinícius Martins, conhecido como Marquinho do MDB.