Jonas Barros defende a descentralização do Poder da Câmara Municipal de Gurupi

Por Wesley Silas

Com apenas duas palavras, “O Jeito é Jonas”, quem aproveitou ao máximo o período de Carnaval em Gurupi para fazer uma pré-campanha para as próximas eleições foi o ex-vereador Jonas Barros. Ele levou sua aspiração política para o ano de 2024 às ruas, disseminando-a entre os gurupienses e compartilhando sua visão para a cidade.

Ao ser questionado sobre suas metas de trabalho, Jonas Barros respondeu com tranquilidade: “É fazer o Legislativo trabalhar em defesa da população gurupiense. O trabalho realizado na Casa de Leis é limitado e distante da comunidade. Os projetos precisam ser levados ao conhecimento da sociedade e debatidos com os segmentos diretamente impactados”, explicou.

Segundo Barros, é crucial que as pessoas responsáveis pelo crescimento da cidade em termos de emprego e renda sejam ouvidas, assim como a juventude. Ele enfatizou a importância de priorizar as demandas das comunidades na elaboração do cronograma de obras e na alocação de recursos para serviços e projetos, sempre visando aprimorar a qualidade das ações a serem realizadas.

Jonas acredita que a falta de debates e a omissão prejudicam a representatividade do Legislativo. Ele também defende a total reformulação do Regimento Interno da Casa, propondo a elaboração de uma lei que distribua as responsabilidades do presidente da Câmara de Vereadores entre os demais membros da mesa, seguindo o modelo adotado na Câmara Federal e no Senado. Para Jonas, as câmaras municipais devem deixar de funcionar como poderes centralizados e adotar uma abordagem mais colegiada e representativa.