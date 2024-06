Jorge Frederico lança pré-candidatura a prefeito em evento com a presença de Wanderlei Barbosa

da redação

O deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos) lançará oficialmente sua pré-candidatura a prefeito de Araguaína em um evento que promete reunir grandes lideranças políticas. A solenidade acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, às 19h, no SESC Araguaína, próximo à Marginal Neblina.

O evento contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa, presidente regional do Republicanos, além de vários deputados federais e estaduais, além de outras lideranças políticas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, também deverá marcar presença.

Na disputa para prefeito, Jorge Frederico já recebeu o apoio de vários partidos, incluindo o PDT, Progressistas, PRTB e Solidariedade, além do Republicanos.