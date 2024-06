Jornalista Joana D’arc lança pré-candidatura a vereadora em Gurupi com foco na parte social, empreendedorismo feminino e com os impactos na saúde mental do abuso sexual na infância e adolescência

Por Redação

Filiada no Partido Social Brasileiro (PSB), jornalista e empreendedora do ramo da beleza, Joana D’arc acumula 20 anos de experiência em projetos sociais. Sua atuação nesse campo demonstra não apenas sua competência pelo o social, mas também seu compromisso de proteger pessoas vulneráveis, como por exemplo o Projeto Amigos do Bem.

Nascida em Gurupi, casada e com dois filhos, Joana D’arc é uma figura de destaque na comunidade de Gurupi e região. Ela foi a conselheira tutelar mais nova em sua época, exerceu mais de um mandato e continua desempenhando projetos sociais em sua cidade. Empatia é uma das suas qualidades.

Joana D’arc agora se lança pela segunda vez neste desafio: a pré-candidatura a vereadora e reforça sua relação com a cidade. “Aqui foi onde eu nasci, me criei e constituí família, desejo que minha cidade se torne um lugar ainda melhor para viver”, afirma.

Enfatizou que pensou em desistir devido à grande perda da sua mãe, Vera Eunice há dois meses, mas que procurou forças para dar continuidade a esse sonho, o qual sua mãe sempre esteve com ela, dando total apoio e benção em seus projetos.

A pré-candidata é incentivadora do esporte de todas as categorias que tem como intuito de promover a inclusão dos jovens e adultos, afastando da criminalidade.

Trajetória e compromisso da pré-candidata

Com sua atuação constante em projetos sociais, Joana D’arc já tem alguns projetos em mente caso a eleição aconteça.

“Pretendo legislar com muito respeito, com muita honestidade, sempre com amor ao próximo, com a preocupação de sentir o que o outro sente, as necessidades”, destacou.

Dentre os projetos, ela pretende atuar na área da saúde, em apoio ao empreendedorismo feminino; Saúde mental: os impactos do abuso sexual na infância e adolescência, como também do tratamento e prevenção do alcoolismo, que quando ocorre a doença acaba gerando a desestruturação da família.

“Para representar o povo precisa ter vontade de ajudar as pessoas, precisa ter compromisso com sua própria história, ter coragem de olhar nos olhos das pessoas com dignidade e respeito. A política é um instrumento muito importante que serve para mudar a vida das pessoas”, explicou Joana D’arc.

Por: Fernanda Dias