Josi Nunes apresenta potencial econômico de Gurupi a representante de associações de Goiás

Por Redação

“Gurupi agora é sinônimo de progresso e desenvolvimento. Estamos prontos para receber novas empresas, que venham somar forças na criação de empregos e na melhoria da qualidade de vida dos gurupienses”, afirmou a prefeita Josi Nunes em reunião com o presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Márcio Luís da Silva, nesta sexta-feira, 23.

Ao lado do candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL), e do presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Wilson de Souza, a prefeita Josi Nunes (UB) apresentou as inúmeras potencialidades de Gurupi, abordando parcerias e investimentos que possam impulsionar ainda mais a economia da cidade. “Desde o início da nossa gestão, em 2021, conseguimos gerar 4.558 novos empregos formais. Além disso, o Parque Agroindustrial de Gurupi registrou um crescimento de 57% no número de empresas instaladas, passando de 33 para 52, com outras já em fase de implantação. Esses resultados são frutos de uma política séria de desburocratização e incentivos fiscais, que têm atraído novos empreendimentos e fortalecido os negócios locais”, destacou Josi.

Entusiasmado com o dinamismo econômico de Gurupi, o presidente da Facieg elogiou a localização estratégica da cidade e seu espírito empreendedor. “Gurupi é uma cidade que respira progresso, resultado do comprometimento da prefeita Josi Nunes. Por isso, estamos aqui para fortalecer essa parceria”, ressaltou.

O candidato a vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca (PL), enfatizou a importância de atrair novas empresas para a cidade. “Essas empresas são fundamentais para o crescimento de Gurupi, gerando impostos e impulsionando o desenvolvimento local. Nosso papel é continuar incentivando sua instalação aqui”, concluiu Adailton.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi