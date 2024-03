Josi Nunes assume presidência União Brasil em Gurupi  neste sábado

Por Wesley Silas

Durante a caravana de filiação do União Brasil, presidido pela senadora Professora Dorinha Seabra, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, estará será empossada como presidente da comissão provisória do partido em Gurupi no evento que contará com a presença da senadora, do presidente do PL no Tocantins, senador Eduardo Gomes (PL) e deputado federal, Carlos Gaguim (UB). “É um evento muito importante, que marca a minha posse na presidência do União Brasil, partido que sou filiada e que pretendo disputar a reeleição para Prefeitura de Gurupi nesse ano”, disse a prefeita Josi Nunes ao Portal Atitude.

“É um partido grande, que tem uma representação muito significativa, tem a nossa presidente professora Dorinha que tem feito um grande trabalho de fortalecimento do partido. E também tem o nosso deputado federal Carlos Gaguim, que é um dos nossos maiores parceiros. Vamos receber filiações de lideranças importantes para formar uma chapa muito competitiva para as eleições.” Disse a prefeita.

Segundo a senadora Dorinha Seabra além de Gurupi, a caravana seguirá também para Talismã onde acontecerá um evento de filiação a partir das 18h, no ginásio de esportes do município, tendo o prefeito Diogo Borges como anfitrião e, no domingo, 17, a senadora Professora Dorinha retorna para a região central do estado, onde levará o mutirão para o município de Aparecida do Rio Negro, a partir das 18 horas, na residência do prefeito Suzano.