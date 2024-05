Josi Nunes destaca início das cirurgias de catarata e pterígio do Projeto Vem Ver Gurupi e garante: “Meu compromisso é com o povo”

Por Redação

O dia 13 de maio ficará gravado na memória dos gurupienses. Esta data simboliza a retomada da qualidade de vida e o fim da angústia causada pela falta de visão de muitas pessoas. Nesse dia, a Prefeitura de Gurupi, liderada por Josi Nunes (UB), deu início às cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio do Projeto Vem Ver Gurupi.

Os procedimentos estão sendo realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Gurupi, um espaço administrado pela gestão municipal, equipada com uma infraestrutura moderna e de alta qualidade para atendimentos oftalmológicos destinados aos mais necessitados. Iniciado em 2023 com a triagem e acolhimento dos pacientes, o Projeto Vem Ver Gurupi oferece gratuitamente consultas, exames e cirurgias.

“Nosso objetivo é realizar 3 mil procedimentos e transformar a vida dessas pessoas. Vamos eliminar a fila de espera por cirurgias de catarata e pterígio, proporcionando ainda mais qualidade de vida a quem mais precisa,” celebra a prefeita Josi Nunes.

Saúde de qualidade

Este projeto faz parte de um amplo conjunto de investimentos e cuidados que a administração de Josi Nunes tem dedicado à cidade de Gurupi e ao seu povo. Desde o início de sua gestão, a prefeita tem priorizado ações que promovam bem-estar e qualidade de vida para todos os cidadãos, demonstrando um compromisso genuíno com a saúde e o desenvolvimento social da comunidade.