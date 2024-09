Josi Nunes e Adailton Fonseca demonstram força na reta final da campanha em caminhada com apoiadores de campanha

Por onde passa, a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), e o candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL), atraem uma multidão de apoiadores. E desta vez não foi diferente. Na manhã deste sábado, 21, o time do 44 realizou uma caminhada para reforçar a força e popularidade da campanha. O percurso começou no final da Rua S-15, seguiu pelo trevo da Rua 20 e retornou ao Posto Sertavel, na Avenida Sergipe.

Durante a caminhada, Josi Nunes, lembrou aos participantes sobre as transformações realizadas em Gurupi durante sua gestão.

”Estamos caminhando em cima de um novo asfalto. Renovamos as avenidas e ruas com CBUQ e microrrevestimento Isso mostra o quanto estamos trabalhando para melhorar nossa cidade”, afirmou a prefeita ao acrescentar que Gurupi é um canteiro. “Nós estamos determinados a continuar deixando nossa cidade em boas mãos. Com responsabilidade, honestidade e muito trabalho”, concluiu.