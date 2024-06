Josi Nunes implanta projeto pioneiro para crianças com Autismo e TDAH em Gurupi

Por Redação

A cidade de Gurupi avança de forma significativa nos serviços de saúde, com um foco especial em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Sob a liderança da prefeita Josi Nunes (UB), o projeto Acolhendo as Cores proporciona tratamento integral e gratuito, pensado para atender às necessidades individuais dessas crianças.

A estrutura do projeto contempla uma ampla gama de serviços especializados, incluindo neuropediatria, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social, nutrição e terapia ocupacional.

“Cada projeto, cada ação e cada decisão que tomo é voltada para a melhoria de vida das famílias de Gurupi. O projeto Acolhendo as Cores chegou para fornecer um tratamento completo e especializado às nossas crianças com autismo e TDAH, além de acolher as famílias e integrá-las ao tratamento”, pontua Josi Nunes.

Fortalecendo a Comunidade

O impacto do projeto Acolhendo as Cores transcende o atendimento direto às crianças e suas famílias. Ao oferecer serviços de saúde especializados e de alta qualidade, Gurupi se posiciona como uma cidade inclusiva, comprometida com as necessidades de todos os seus cidadãos.

Centro Especializado em Reabilitação

Outro marco importante para os pacientes com TEA é o Centro Especializado em Reabilitação de Gurupi – Monsenhor Geraldo Torres (CER), que está em fase final de estruturação. Este centro contará com 31 espaços dedicados, incluindo sala de Atividades de Vida Prática (AVP), consultórios de ortopedia e enfermagem, piscina para hidroterapia, boxes para terapia e sala de atividades lúdicas. Esse ambiente representa um avanço significativo na oferta de serviços de reabilitação, proporcionando um espaço completo e acolhedor para o desenvolvimento e recuperação dos pacientes.

Os esforços de Josi Nunes na expansão e aprimoramento dos serviços de saúde, educação e bem-estar refletem uma gestão dedicada ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida. “Cada melhoria implementada é um passo a mais rumo a um futuro melhor para nossa gente”, afirma a prefeita.

Com essas iniciativas, Gurupi se destaca como um exemplo de cidade inclusiva, que valoriza e investe na saúde e bem-estar de toda a sua população.