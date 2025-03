da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participou hoje (27) da eleição da nova diretoria da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), realizada na sede da entidade, em Palmas. No evento, Josi cumprimentou os prefeitos presentes e desejou sucesso à nova gestão que comandará a associação no biênio 2025-2026 sob a presidência do prefeito Big Jow.