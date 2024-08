Josi Nunes prestigia homenagem à trajetória de Dolores Nunes na advocacia de Gurupi

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), participou neste sábado, 10, de uma homenagem em memória de sua mãe, Dolores Nunes, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade. O evento marcou a inauguração do Bosque Memorial da Advocacia, espaço dedicado a honrar figuras importantes na área do Direito, em Gurupi.

Entre os homenageados, destaca-se Maria das Dores Braga Nunes, conhecida como Dolores Nunes, que deixou um legado significativo na área jurídica na cidade. Com o registro de número 46 na OAB Tocantins, Dolores foi uma das pioneiras no Direito no Tocantins, tendo contribuído expressivamente para a advocacia local.

A prefeita Josi Nunes expressou sua gratidão pela homenagem prestada à sua mãe, ressaltando o orgulho que sente em ver os pais reconhecidos pela história de Gurupi.

“Ver o reconhecimento naquela placa agrega um valor muito grande à nossa família, com todo esse carinho e atenção à história dos meus pais”, concluiu Josi Nunes.

Durante a cerimônia, o presidente da subseção da OAB em Gurupi, Vitor Schimtz, enfatizou a relevância deste memorial e a importância de Dolores Nunes na história da advocacia gurupiense. “Ela representa a história da cidade, tendo um dos primeiros registros do Tocantins. Dolores Nunes contribuiu bastante, e nada mais justo do que essa homenagem”, destacou Schimtz.