Justiça aponta irregularidades em pesquisa que trazia Josi liderando e condena instituto a pagar multa de R$ 53 mil

Na sentença o magistrado cita que a pesquisa não cumpriu a exigência da Resolução TSE por encontrar “ausente os dados quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados específicos de cada região explorada, a tendo apresentado os respectivos dados somente de forma geral e não pormenorizados por região pesquisada”.

Por Redação

O juiz da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, Adriano Morelli, condenou a empresa LLK Consulting Consultoria LTDA ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 por divulgação de pesquisa com sérias irregularidades no registro das informações essenciais exigidas por lei, conforme mostra a decisão do magistrado:

Conforme registro feito no site do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, a pesquisa foi contratada pela empresa Prime Consultoria Empresarial Ltda, cujo sócio-administrador é Inejaim José Brito Siqueira, ex-presidente do Plansaúde e ex-secretário executivo da Administração na gestão do ex-governador, Mauro Carlesse.

A divulgação da pesquisa ocorreu exclusivamente pela TV Norte, o que também foi considerado irregular.