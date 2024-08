Justiça derruba pesquisa eleitoral que apontou empate técnico em Araguaína

da redação

A Justiça determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa eleitoral do jornal Primeira Página (Instituto Vope) que apontava resultado de empate técnico em Araguaína, cum uma diferença de apenas 3 pontos percentuais entre o prefeito e candidato à reeleição Wagner Rodrigues (União Brasil) e o deputado Jorge Frederico (Republicanos).

Divulgada no dia 2 de agosto e com resultado completamente diferente de outras sondagens com grande histórico de credibilidade, a pesquisa foi trabalhada pela comunicação de Jorge Federico como fator positivo para a sua candidatura.

Na decisão que suspende a pesquisa, o juiz eleitoral Deusamar Alves Bezerra aponta ilegalidades e graves problemas no plano amostral de entrevistados. “A ausência de identificação do setor em que os questionários da pesquisa foram aplicados, é patente nos formulários juntados aos autos, pela representante, os quais tê-los recebido da empresa que realizou a pesquisa. Essa circunstância, por si só, já implica na existência de divergência com os dados definidos no plano amostral”, ressalta o magistrado.

O magistrado apontou, ainda, falhas graves na distribuição das pessoas selecionadas para responder a pesquisa. “Além do mais, há aparente evidência da alegação representativa quanto às quantidades de questionários masculino e feminino; de faixa etária; de grau de instrução e faixa de renda, quando comparada a PLANILHA ENTREVISTADORES encaminhada pela 1ª representada e os questionários realizados, por cada entrevistador. De modo, que há indícios consistentes de falhas na realização da pesquisa impugnada”, frisa.