Justiça Eleitoral confirma candidatura de Patiu em Peixe

Por Wesley Silas

A Juíza Eleitoral de Peixe, Ana Paula Araújo Aires Toribío, rejeitou a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, assegurando a candidatura de João Carlos Lima Neto, conhecido como Patiu (Republicanos), ao cargo de prefeito de Peixe.

A decisão foi recebida com entusiasmo por Patiu, que afirmou: “Recebo a decisão com um sentimento de justiça. Isso só reforça minha determinação de lutar pelo nosso povo sofrido, que deposita em nós muita esperança.”

Após a decisão da magistrada, em declaração ao Portal Atitude, Patiu reiterou sua confiança no processo: “Nunca duvidamos do registro de nossa candidatura. Com esta decisão, eu e Dr. Nilo estamos ainda mais motivados para garantir que a Prefeitura volte a cuidar das pessoas de Peixe.”