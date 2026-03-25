Justiça Eleitoral determina remoção de pesquisa da AtlasIntel por falta de registro no TSE

Por Redação

A Justiça Eleitoral determinou a retirada imediata de conteúdos referentes a uma pesquisa realizada pela empresa AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda, sob o argumento de irregularidade formal. A decisão aponta que o levantamento, divulgado em redes sociais na última semana, não possui o registro obrigatório no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a legislação vigente, o registro prévio é condição indispensável para a divulgação de qualquer levantamento de intenção de voto. A ausência desse protocolo retira a transparência necessária ao processo e impede a fiscalização por parte dos órgãos competentes e das coligações partidárias.

A decisão liminar foi proferida pela juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), Carolynne Souza de Macêdo Oliveira. Ao acatar o pedido de tutela de urgência protocolado pelo partido União Brasil, a magistrada reconheceu o risco de dano ao equilíbrio da disputa eleitoral.

No despacho, destaca-se que a propagação de dados sem a devida chancela do TSE durante o período de pré-campanha compromete a lisura do pleito. A divulgação de pesquisas irregulares sujeita os responsáveis a multas que podem ultrapassar o valor de 100 mil reais, conforme estabelecido pela norma eleitoral.