Justiça Eleitoral suspende pesquisas após questionamentos de pré-candidatos ao Governo

por Wesley Silas

A disputa pelo Governo do Tocantins entrou em uma fase de judicialização das métricas de intenção de voto. Nas últimas 24 horas, duas pesquisas eleitorais tiveram a divulgação suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO). As decisões atendem a representações movidas pelos partidos PSDB, do pré-candidato Vicentinho Júnior, e União Brasil, da senadora e pré-candidata Professora Dorinha.

Irregularidades documentais e multa de R$ 53 mil

A decisão mais recente, proferida pela juíza auxiliar Carolynne Souza de Macêdo Oliveira, barrou o levantamento do instituto Lucro Ativo (registro nº TO-07413/2026). A magistrada acatou os argumentos do PSDB, que apontou inconsistências na área de abrangência, divergências no plano amostral em relação aos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a falta de documentos obrigatórios do estatístico responsável.

Com a decisão, a pesquisa foi considerada “não registrada”. Além da suspensão imediata, a Justiça aplicou uma multa de R$ 53.205,00 ao instituto por descumprimento das normas vigentes (Lei nº 9.504/1997).

Conflito de datas e indícios de simulação

Outro levantamento, realizado pelo Instituto Veritá (registro nº TO-06700/2026), foi suspenso por determinação do juiz relator Roniclay Alves de Morais. A representação, desta vez movida pelo União Brasil, destacou uma falha cronológica: o instituto previu a divulgação dos resultados para o dia 3 de abril, embora a coleta de dados em campo estivesse programada para terminar apenas no dia seguinte, 4 de abril.

O magistrado classificou o erro como um “descumprimento lógico e metodológico”, apontando indícios de simulação. A decisão estabeleceu:

Multa diária: R$ 15.000,00 em caso de divulgação.

Retirada de conteúdo: O Facebook (Meta) foi notificado para remover postagens sobre a pesquisa no perfil de Vicentinho Júnior no Instagram, sob o argumento de preservar a paridade entre os pré-candidatos.

Cenário Político

A ofensiva jurídica das siglas evidencia a importância das pesquisas na estratégia de pré-campanha. Para o setor jurídico do União Brasil, as falhas comprometem a confiança do eleitor, enquanto o grupo do PSDB foca na conformidade técnica dos dados apresentados à Justiça.

Os institutos citados podem recorrer das decisões.