Juvenal Kleyber assume assessoria jurídica da campanha de Lula no Tocantins; primeira reunião alinha partidos aliados sem a presença de Kátia Abreu

Por Wesley Silas

A coordenadora da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tocantins, ex-senadora, Kátia Abreu (PT), anunciou o advogado Juvenal Kleyber como o responsável pela assessoria jurídica do comitê estadual. O anúncio ocorreu após a primeira reunião de alinhamento estratégico entre os partidos da base aliada, realizada para traçar as diretrizes dos próximos meses de mobilização no estado. O encontro, liderado por coordenações nacionais, foi marcado pela ausência da coordenadora estadual da campanha, a ex-senadora Kátia Abreu, e de integrantes do diretório estadual do PT, fato que gerou discussões internas entre os participantes.

Estratégia de campanha e alinhamento partidário

A primeira reunião virtual da coligação reuniu lideranças locais das federações e partidos que compõem a base de apoio. Estiveram presentes representantes do PT, PV, PCdoB, PDT, PSB, Rede e PSOL. O objetivo principal do encontro foi definir o cronograma de ações integradas e a divisão de funções na mobilização de rua e no ambiente digital no Tocantins.

De acordo com o coordenador estadual da federação PSOL-Rede, Fábio Ribeiro, os comitês locais seguirão uma diretriz unificada para maximizar o alcance das propostas majoritárias. O prefeito de Araraquara (SP) e um dos coordenadores nacionais da campanha, Edinho Silva, conduziu os trabalhos por videoconferência, enfatizando que o período de 90 dias que antecede o pleito será decisivo para consolidar a correlação de forças políticas na região.

Definição jurídica e ausências políticas

Logo após a reunião, Kátia Abreu formalizou a indicação de Juvenal Kleyber para o setor jurídico. A escolha do advogado busca dar segurança institucional e celeridade às demandas de fiscalização e representação eleitoral do bloco no estado.

Apesar da definição técnica, a ausência de Kátia Abreu e de membros da executiva estadual do PT na mesa de discussões iniciais foi formalmente registrada pelos partidos presentes. Interlocutores da coalizão apontaram que a integração plena de todas as correntes e lideranças locais é necessária para evitar ruídos de comunicação e garantir a capilaridade das decisões tomadas pela coordenação nacional.

Desalinhamento de agendas entre a coordenação estadual e as siglas da base