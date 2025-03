Kátia Chaves avalia possível candidatura a deputada estadual em 2026 durante passagem por Gurupi: “Sou de grupo”

da redação

Durante sua passagem por Gurupi no carnaval, a secretária da Governadoria, Kátia Chaves, comentou sobre a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins em 2026. Segundo ela, a decisão será tomada em conjunto com o grupo liderado pelo governador Wanderlei Barbosa.

“Sou de grupo e vamos avaliar o que o nosso governador vai decidir”, afirmou Kátia, destacando sua lealdade à base política do governo.

Nos bastidores, seu nome já vem sendo ventilado como uma das opções do grupo governista para a próxima eleição.