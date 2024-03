Kita Maciel diz que irá apoiar o mesmo candidato que o vice-governador Laurez apoiará em Gurupi

Por Wesley Silas

Kita Maciel (Podemos) adiantou ao Portal Atitude que, na quarta-feira, 06, teve uma conversa produtiva com o presidente do Podemos no Tocantins, o ex-deputado Tiago Dimas, onde discutiram o futuro do partido em Gurupi. O partido parece inclinado a apoiar a prefeita Josi Nunes, mas ainda não houve uma decisão oficial.

“Conversamos bastante e ele mencionou que ainda não havia decidido nada, combinando de discutir o assunto na semana seguinte. Deixei claro que não me oponho ao apoio do partido à prefeita Josi, considerando a boa parceria que tivemos, mas minha intenção é apoiar o candidato do vice-governador Laurez, que provavelmente será o deputado Eduardo Fortes (PSD)”, explicou.

Kita mencionou que a definição sobre sua permanência no Podemos, diante da incerteza do partido em relação ao grupo a ser seguido, será tomada na próxima semana, após uma conversa definitiva com Tiago Dimas em Araguaína. No entanto, sua inclinação é apoiar a pré-candidatura do deputado Eduardo Fortes. “Tive uma conversa positiva com Eduardo Fortes e recebi um convite do PSB, através de Oswaldo Stival, para retornar à agremiação. Planejo discutir com Laurez, assim que ele retornar de Brasília, possivelmente neste final de semana em Gurupi”, afirmou.