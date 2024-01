Kita Maciel nega ter sido convidado para ser pré-candidato vice-prefeito na chapa de Eduardo Fortes

Por Wesley Silas

“Não houve convide para ser candidato para ser vice-prefeito numa suposta chapa dele, até porque eu acho que escolha de vice é a última coisa que deve ser feito e não houve em nenhuma parte nenhum acordo de que eu seria vice dele ou seria vereador do lado dele e qualquer coisa neste sentido. A conversa girou em torno de partido para montar as chapas de vereadores”, disse o defensor público e suplente de deputado federal, Kita Maciel em resposta a conversas de bastidores sobre uma recusa dele envolvo o seu nome como pré-candidato a vice-prefeito numa suposta chapa com o deputado Eduardo Fortes.

Segundo o defensor público e suplente de deputado federal, ele teria recebido uma ligação do ex-prefeito de Palmeirópolis, Jonas Macêdo, articulador político do deputado Eduardo Fortes (PSD) para marcar uma visita em sua residência.

“Ontem eu tive a satisfação de recebe as visitas do Jonas Macêdo e do deputado aqui na minha casa e na ocasião estavam presente o meu filho Daniel e o Josiley Tancredo. Conversamos sobre o futuro político de Gurupi, neste momento em que todos estamos conversando sobre este assunto e é natural que os pretensos candidatos converses também sobre isso e o Eduardo como é pré-candidato a prefeito de Gurupi e eu também almejo este posto, afinal quem não almeja o posto de prefeito de Gurupi”, disse.

Segundo Kita a visita faz parte do processo pré-eleitoral em que os pretensos candidatos a prefeito buscam partidos para montar chapas para vereador.

“O deputado Eduardo Fortes está correndo, como todos os candidatos têm que fazer, de montar as chapas de vereadores e por isso precisa de partido e veio me perguntar sobre o Podemos. Nós já temos uma chapa de pré-candidatos a vereador montada e a nossa conversa foi neste sentido”, disse.

