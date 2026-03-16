Laranna Prestes assume SPU no Tocantins no lugar de Edy César e reforça presença do projeto político de Lula no estado

Por Redação

A assistente social e servidora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Laranna Prestes Catalão, foi nomeada para comandar a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Tocantins. Ela assume o posto em substituição a Edy César, que esteve à frente do órgão até então.

De acordo com o Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO), a chegada de Laranna à SPU tem como missão central reforçar a presença do projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, articulando a gestão do patrimônio da União com políticas de inclusão, desenvolvimento social e fortalecimento das ações federais no Tocantins.

A direção estadual do PT destaca que a nomeação une qualificação técnica e compromisso com as causas populares. Ao mesmo tempo, o partido registra reconhecimento ao trabalho de Edy César, ressaltando a contribuição dele na condução da SPU durante o período em que esteve no comando da pasta.

Papel estratégico da SPU no Tocantins

A Secretaria de Patrimônio da União é responsável pela gestão dos bens da União e tem atuação direta em temas sensíveis para o Tocantins, como:

– Regularização fundiária

– Destinação de imóveis para habitação de interesse social

– Gestão de áreas com impacto econômico, social e ambiental

Nesse contexto, a SPU se torna um instrumento estratégico para aproximar o Governo Federal das demandas da população tocantinense, em especial de comunidades vulneráveis, movimentos sociais e prefeituras.

Trajetória técnica e experiência em gestão pública

Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Laranna Prestes é servidora de carreira da UFT. Ela construiu sua trajetória na administração pública federal com atuação em:

– Políticas de assistência estudantil

– Governança pública

– Planejamento institucional**

Laranna já ocupou funções de direção e assessoramento estratégico tanto na UFT quanto na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Essa experiência a credencia para atuar na gestão de estruturas complexas, promover articulação interinstitucional e contribuir para a formulação de normas e processos – competências consideradas fundamentais para o desempenho da SPU.

Alinhamento com o projeto federal

Ao assumir a SPU no Tocantins, Laranna Prestes passa a integrar de forma orgânica o esforço do Governo Federal para consolidar, no estado, o projeto político liderado pelo presidente Lula.

Em nota, o PT-TO ressalta que a SPU vai além da administração de imóveis:

“A SPU não é apenas um órgão burocrático de gestão patrimonial. Sob a direção de uma militante preparada como Laranna, torna-se uma ferramenta de justiça social e de administração eficiente”, afirma o comunicado oficial.

Entre as prioridades da nova gestora estão:

– Dar celeridade à regularização de áreas da União

– Assegurar que o patrimônio público cumpra sua função social

– Fortalecer a presença do Governo Federal junto a municípios e movimentos organizados no Tocantins

Com o novo comando, o partido aposta que a SPU terá atuação mais integrada às políticas sociais do Governo Federal, ampliando o alcance das ações e reafirmando, no Tocantins, o compromisso do presidente Lula com desenvolvimento, justiça social e uso responsável do patrimônio público.