Laurez convida deputada Vanda Monteiro para filiar ao PDT

da redação

A deputada estadual Vanda Monteiro (UB) pode estar se filiando ao PDT a convite do governador em exercício Laurez Moreira, presidente regional do partido. Segundo os bastidores, Vanda assumiria a presidência metropolitana do PDT e pode ser mais um nome do partido como pré-candidato à prefeitura de Palmas, que já tem Jairo Mariano (PDT) como também pré-candidato.

Porém, Vanda disse que precisa aguardar a orientação do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Se Jairo desistir, a deputada será o nome que o PDT colocará como pré-candidata, caso ela realmente se filie à sigla.