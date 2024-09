Laurez esclarece declarações de locutor e reforça respeito institucional com o governador Wanderlei Barbosa

da redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, divulgou uma nota esclarecendo as declarações feitas pelo locutor e apresentador Marcio Júnior durante um comício na cidade de Figueirópolis. Na ocasião, Marcio Júnior fez afirmações que geraram repercussão política ao sugerir mudanças no comando do governo estadual.

Durante o evento, Marcio Júnior afirmou: “Eu vim aqui com o aval do Vice-Governador que vai assumir o mandato e vai ser o Governador”, em referência a Moreira. A declaração causou um mal-estar, dando a entender que o vice estaria antecipando um movimento político para assumir o governo do estado.

No entanto, Laurez Moreira veio a público esclarecer que as falas de Marcio Júnior não representam sua postura em relação ao governador Wanderlei Barbosa.

Confira a Nota

O vice governador Laurez Moreira esclarece que as falas do locutor e apresentador Marcio Junior em Figueirópolis não representam a sua postura em relação o governador Wanderlei Barbosa com quem tem uma relacão institucional baseada no respeito e consideracão. Ele lamenta o episódio e entende que o mesmo já está superado uma vez que não encontra ressonância no seu histórico de cidadão e político que sempre se comportou dentro dos princípios da ética e da responsabilidade.