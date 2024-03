Laurez Moreira abona filiação do defensor público Kita Maciel ao PDT

Por Redação

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins e vice-governador do estado, Laurez Moreira, abonou a filiação do defensor público Kita Maciel à sigla. O ato ocorreu nesta quarta-feira, 27, na sede do PDT/TO, em Palmas.

”É com grande satisfação que dou as boas-vindas ao amigo Kita Maciel em nossa agremiação, sua presença certamente enriquecerá ainda mais o PDT, com sua vasta experiência e notável percurso de vida, tanto como defensor quanto como homem público. Com uma história já consolidada em Gurupi, já exerceu o cargo de vereador e um admirável histórico de engajamento, sobretudo na área do direito, não tenho dúvidas de que sua contribuição será grandiosa ao nosso grupo”, afirmou Laurez Moreira.

Na ocasião, Kita Maciel falou das suas expectativas e anunciou sua pré-candidatura a vereador em Gurupi.

“Estou ingressando ao PDT, a convite do amigo Laurez, nós já temos uma parceria muito boa e de longas datas. Apoiei o Laurez nos seus dois mandatos para prefeito, apoiei o Gutierres, e agora nos unimos num partido só. Irei disputar a câmara municipal de Gurupi, após 12 anos fora, caso eleito, agora mais experiente, vou contribuir, com certeza, muito mais com Gurupi do que na época em que eu exerci meus dois mandatos de vereador. Agora a expectativa é nova, num partido novo e estou preparado para ajudar no crescimento cada vez mais da cidade de Gurupi”, declarou Kita Maciel.

Prestigiaram o ato de filiação os deputados estaduais Gutierres Torquato e Valdemar Junior, o prefeito de Brejinho de Nazaré, Marquim Nobre, os vereadores de Gurupi Rodrigo Ferreira e Debora Ribeiro, e a pré-candidata a prefeita de Lizarda, Josiane Benício.

Kita Maciel

José Alves Maciel, conhecido como Kita Maciel, é professor universitário, defensor público há 27 anos e ex-vereador de Gurupi por dois mandatos. Natural de Riachão/MA, Kita Maciel tem longa trajetória profissional e de atuação no Direito do Tocantins. Está no Tocantins desde antes da criação do estado. Já foi conselheiro federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) e diretor-tesoureiro da subseção da instituição em Gurupi. Também já foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública e atualmente é defensor público de classe especial, lotado na Defensoria Pública da Comarca de Gurupi-TO. Casado, pai de dois filhos e avô de dois netos.