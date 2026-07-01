Laurez Moreira abre temporada de convenções no Tocantins com evento do PSD em 20 de julho

Por Wesley Silas O Partido Social Democrático (PSD) confirmou para o dia 20 de julho, em Palmas, a realização de sua convenção estadual para a homologação das candidaturas que disputarão as eleições de 2026. Presidido pelo vice-governador Laurez Moreira, o partido será o primeiro a realizar o encontro oficial dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral, que autoriza a reunião de delegados entre 20 de julho e 5 de agosto.

Homologação de candidaturas

O encontro ocorrerá às 14 horas, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Na ocasião, a legenda deve oficializar os nomes para os cargos de governador, vice-governador e senador, além dos respectivos suplentes. A pauta inclui ainda a aprovação da lista de candidatos às vagas de deputado federal e estadual.

Cenário eleitoral e representatividade

O Tocantins conta atualmente com 1.183.446 eleitores aptos a votar. Desse total, o grupo com idade entre 25 e 49 anos soma 590.242 pessoas, o que representa praticamente 50% do eleitorado estadual. Em outubro, este público definirá, além dos cargos majoritários, oito representantes para a Câmara Federal e 24 para a Assembleia Legislativa. A disputa pelas duas vagas ao Senado Federal é apontada como um dos pontos centrais do pleito, dada a movimentação de parlamentares que buscam a reeleição em um ambiente de alta competitividade.

Estratégia política e polarização

A articulação liderada por Laurez Moreira posiciona o PSD em uma aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), apresentando-se como uma coalizão de campo progressista. O principal desafio do grupo será consolidar o voto em um estado marcado pela polarização nacional.

Levantamento da Real Time Big Data, publicado em junho e registrado no TSE sob o código BR-06685/2026, aponta um empate técnico na preferência dos tocantinenses entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência. Este cenário de divisão ideológica deve influenciar diretamente as campanhas locais e a migração de votos para as chapas proporcionais.

Organização e coesão partidária

A antecipação da convenção do PSD para o primeiro dia do prazo legal sinaliza uma tentativa de Laurez Moreira de demonstrar organização e coesão partidária. Contudo, a eficácia dessa estratégia dependerá da capacidade da legenda em converter a estrutura política em adesão popular, especialmente diante de um eleitorado que se mostra fragmentado e fortemente impactado pelo debate nacional.

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