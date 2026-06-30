Laurez Moreira assina Termo de Compromisso pela Integridade das Eleições 2026 no TRE-TO

Da Redação

Na condição de presidente estadual do PSD no Tocantins, o vice-governador e pré-candidato ao Governo do Estado, Laurez Moreira, assinou nesta segunda-feira, 29, o Termo de Compromisso pela Integridade das Eleições 2026, durante cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), em Palmas.

O documento, firmado por representantes dos partidos políticos, estabelece um compromisso conjunto em defesa dos valores democráticos, do respeito às instituições, do combate à desinformação, da observância da legislação eleitoral e da realização de um processo eleitoral seguro e transparente.

Laurez Moreira ressaltou sua confiança na Justiça Eleitoral e lembrou sua trajetória política, marcada pela conquista de nove mandatos eletivos. “Eu sempre acreditei na Justiça Eleitoral. Disputei várias eleições ao longo da minha vida e nunca tive nenhum dissabor em relação à sua atuação. Continuo confiando e tenho certeza de que teremos uma eleição limpa e transparente”, afirmou.