Laurez Moreira celebra aniversário em Gurupi e faz duras críticas à gestão de Josi Nunes

da redação

O vice-governador e ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, comemorou seu aniversário em um evento realizado em sua residência nesta quarta-feira (03) na cidade, onde reuniu amigos, familiares e aliados políticos. Durante a celebração, Moreira aproveitou para fazer duras críticas à administração da atual prefeita, Josi Nunes, que o sucedeu no cargo.

Laurez Moreira, que governou Gurupi por dois mandatos, destacou que deixou a prefeitura com a “casa arrumada” e recursos em caixa, mas lamentou o que considera um desperdício e falta de resultados na gestão atual.

“Deixei a casa arrumada para ela com dinheiro em caixa e hoje vemos muito dinheiro jogado fora e sem resultado. Temos uma usina de asfalto que hoje está encostada no pátio da infraestrutura e o que vemos é a terceirização de serviço. Não construiu nenhuma creche, não pintou e nem reformou nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS). Não podemos deixar Gurupi do jeito que está”, afirmou Moreira, recebendo aplausos e apoio dos presentes.

O ex-prefeito também criticou a postura de Josi Nunes durante a inauguração da nova Câmara Municipal, onde ela afirmou ter repassado várias obras para Gurupi durante seu mandato como deputada federal. “Ela ajudou, mas foi pouco pelo que nós fizemos e conquistamos ao longo da minha gestão. É importante reconhecer o trabalho realizado, mas é preciso ser honesto com os resultados”, disse Laurez.