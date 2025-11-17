Fechar menu
segunda-feira, 17 novembro

Política

Laurez Moreira convida Fabiano do Vale para assumir Secretaria de Parcerias e Investimentos

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), formalizou convite ao presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale, para assumir o comando da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI). O empresário aceitou o convite, e a nomeação deve ser oficializada na próxima edição do Diário Oficial do Estado.

Fabiano do Vale é uma das principais lideranças do setor produtivo tocantinense e tem atuado fortemente na articulação entre empresários, indústria e poder público.

Laurez Moreira convida Fabiano do Vale para assumir Secretaria de Parcerias e Investimentos
Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas