Laurez Moreira declara apoio a pré-candidatura de Dr. Pedro Noleto em Porto Alegre

O pré-candidato a prefeito de Porto Alegre do Tocantins, Dr. Pedro Noleto (PDT,) foi recebido nesta quarta-feira (13), pelo governador em exercício, Laurez Moreira (PDT), no Palácio Araguaia. Também participaram do encontro o deputado estadual Luciano Oliveira (PSD), a vice-prefeita do município Edvan Nepomoceno (PSD), vereadores Neuzair (PL), Jair (PL), Joana de Deus (PL) e lideranças de Porto Alegre.

Na ocasião, o pré-candidato e o governador em exercício trataram de planos futuros com foco no desenvolvimento e melhorias para o município nas áreas da saúde, infraestrutura, agricultura familiar, educação e segurança pública do município a partir de 2025.

“Fomos muito bem recebidos pelo governador em exercício. Gostaria de agradecê-lo pela cordialidade e por ouvir as nossas demandas em benefício da população portoalegrense, principalmente os menos favorecidos. É uma honra poder construir junto com ele esse projeto de mudança”, destacou Dr. Pedro Noleto.