Laurez Moreira defende investimento na cultura para gerar oportunidades e fortalecer a juventude

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), cumpriu agenda na sexta-feira, 17, fortalecendo uma das diretrizes de seu projeto para o Estado: investir na cultura como instrumento de desenvolvimento, inclusão social e geração de oportunidades para a juventude. Ao lado do pré-candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT), Laurez participou da 3ª edição do Cerrado Rap, em Palmas, e, posteriormente, esteve no Miracaxi, em Miracema do Tocantins.

Durante a participação no Cerrado Rap, evento que reuniu artistas, coletivos culturais, lideranças e jovens em uma programação voltada ao fortalecimento da cultura e à luta contra o racismo e o feminicídio, Laurez destacou que investir na cultura é também investir na cidadania e no futuro das novas gerações.

O pré-candidato defende uma política cultural permanente para o Tocantins, com fortalecimento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), ampliação dos editais para projetos culturais, valorização dos artistas tocantinenses, incentivo às manifestações culturais tradicionais e contemporâneas e estímulo à economia criativa como estratégia para gerar emprego, renda e oportunidades. Laurez também defende a ampliação do acesso da população aos espaços culturais, descentralizar as ações culturais em parceria com os municípios e utilizar a cultura como ferramenta de inclusão social e de combate à discriminação, ao preconceito e à intolerância.

“A cultura transforma vidas, cria oportunidades e aproxima as pessoas. Quando valorizamos nossos artistas e damos espaço para a juventude mostrar seu talento, estamos construindo um Tocantins mais justo, inclusivo e com mais perspectivas para as futuras gerações. A cultura precisa ser tratada como investimento no desenvolvimento humano e econômico do nosso Estado”, afirmou.

Miracaxi

Ainda na sexta-feira, Laurez seguiu para Miracema do Tocantins, onde participou do Miracaxi, uma das maiores e mais tradicionais micaretas do Estado. Ao lado de Paulo Mourão, conversou com moradores, comerciantes, lideranças e visitantes, acompanhando de perto uma festa que fortalece a identidade cultural do Tocantins e impulsiona a economia regional por meio do turismo, do comércio e da geração de renda.