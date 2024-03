Laurez Moreira filia ex-vice-governador Paulo Sidnei no PDT

da redação

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins, e vice-governador do estado, Laurez Moreira abonou a filiação do ex-vice-governador e ex-prefeito de Araguaína, Paulo Sidnei Antunes à sigla. A sede da Casa de Leis araguainense foi pequena diante da expressiva participação popular durante a cerimônia realizada na noite da última sexta-feira, 1º de março.

Para Laurez Moreira, a integração do ex-vice-governador ao PDT é sinônimo de fortalecimento da sigla. “O PDT é um partido que se preocupa muito com o planejamento do estado, principalmente de Araguaína, então temos a responsabilidade de ter nos seus quadros pessoas qualificadas. O Paulo Sidnei é uma das pessoas mais preparadas e que tem uma bela história. Nós sempre tivemos a preocupação de fazer gestão com planejamento, com respeito ao dinheiro público e o Paulo Sidnei simboliza isso, a seriedade, o respeito, o espírito público, a vontade de servir o nosso estado”, afirmou o vice-governador.