Laurez Moreira fortalece alianças do PDT em encontro com pré-candidatos em Gurupi

Por Redação

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins e vice-governador do Estado, Laurez Moreira, realizou na noite desta última segunda-feira, 10, uma reunião em sua residência, em Gurupi, com lideranças e pré-candidatos pelo partido. O objetivo foi alinhar o direcionamento das ações do grupo para as eleições municipais deste ano.

“Hoje estamos reunidos para tratar de um assunto que eu gosto muito que é a política. O nosso objetivo nesta noite é construir um diálogo aberto e melhorar o nosso entrosamento. Vamos aproveitar esta oportunidade para nos conhecermos melhor e aprimorar nossas ações em prol do nosso objetivo”, declarou.

O encontro também serviu para apresentar a nova presidente da comissão do PDT em Gurupi aos membros. “Apresento a vocês a nossa nova presidente, que assumiu recentemente o comando do PDT aqui em Gurupi, a amiga Márcia Ponce, essa mulher que por onde passa tem um bom trabalho prestado. Tenho certeza de que ela irá contribuir muito para o fortalecimento do nosso partido”, afirmou.

Márcia Ponce, por sua vez, afirmou que está comprometida com o novo posto. “Hoje tivemos uma reunião muito boa, de alinhamento de trabalho, agradeço ao nosso presidente Laurez pela confiança, e, com toda certeza, darei o meu melhor para fazer com que o objetivo do nosso partido tenha êxito”, enfatizou.

Também presente no encontro, o pré-candidato a prefeito de Gurupi apoiado pelo PDT, o deputado Eduardo Fortes, reiterou o seu compromisso com o grupo.

“Estou aqui para reafirmar meu compromisso com cada um de vocês e com a nossa cidade. Estamos construindo essa base firme, para que no futuro tenhamos sucesso neste projeto que é uma junção de união e de força para o bem de Gurupi”, disse.

O pré-candidato a vice-prefeito de Gurupi, Juarez Moreira, falou do seu comprometimento com o grupo. “Tenho muito orgulho de ter o meu pai, nosso vice-governador Laurez, como exemplo, de estar caminhando ao lado do amigo Eduardo e, de estar com todos vocês que fazem parte deste grupo. Podem sempre contar comigo, quero estar mais próximo de cada um, quero escutar e poder ajudar para que possamos crescer mais. Aproveito para parabenizar a nossa presidente municipal, Márcia Ponce, que já tem nos mobilizado e mostrado a sua força de vontade”, declarou.

Ao concluir, o presidente estadual finalizou a reunião deixando uma mensagem aos pré-candidatos.

“É essencial que cada um de nós mantenha a crença no poder da política como uma força para o bem. Um político deve ter paixão por ajudar as pessoas, estar sempre acessível e, acima de tudo, ser um bom ouvinte. É fundamental ter convicção em nossos propósitos e nos dedicarmos para entregar o melhor trabalho possível. É com esse espírito que devemos seguir em frente”, finalizou.

Participaram da reunião diversos líderes gurupienses e pré-candidatos que compõem a nominata do PDT para as eleições deste ano.