Laurez Moreira participa da 5ª Cavalgada de Pequizeiro e celebra tradição do interior tocantinense

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), participou neste sábado, 6, da 5ª Cavalgada de Pequizeiro, realizada dentro das comemorações pelos 37 anos de emancipação política do município. Laurez esteve acompanhado do deputado estadual Luciano Oliveira (PSD), da ex-vice-prefeita Arlete Nascimento, e da pré-candidata a deputada federal Larissa Rosenda (PSD).

O vice-governador foi recebido por moradores, lideranças comunitárias e participantes da cavalgada, recebendo manifestações de apoio e carinho da população. “ Fico grato pelo apoio das pessoas ao projeto que estamos apresentando. E defendeu políticas públicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio, setor que movimenta a economia tocantinense e contribui para a geração de emprego e renda em todas as regiões do estado.

O vice-governador também destacou que o Tocantins é celeiro de talentos reconhecidos nacionalmente. Entre as personalidades presentes no evento estava o humorista tocantinense Letsgo, que tem conquistado grande projeção nas redes sociais e em eventos por todo o país. “Temos orgulho das nossas raízes, da nossa cultura e das pessoas que levam o nome do Tocantins para todo o Brasil. Isso mostra a força do nosso povo e o potencial que temos para crescer ainda mais”, concluiu.